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شهد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة كفر الشيخ، لتنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية بالمحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، وإبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وبحسب بيان، الأربعاء، يشمل بروتوكول التعاون بين الوزارة ومحافظة كفر الشيخ، مجال تنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية في المحافظة من خلال إنشاء منطقة تجارية متعددة النشاط على مساحة 12 فدانًا.

وقال الدكتور على المصيلحى، إن هذه النوعية من المشروعات هي إضافة حقيقية لمنظومة التجارة في مصر أسوة بما يتم تنفيذه في محافظات أخرى.

وقد أشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة ستشارك مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة منطقة تجارية متعددة النشاط بهدف خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وإتاحة حزمة من السلع لجمهور المستهلكين من خلال إنشاء أسواق تجارية منظمة.

وأضاف الدكتور ابراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن هذة الفرصة الاستثمارية واعدة للغاية حيث انها تقع في إحدي المناطق شديدة التميز داخل حيز المحافظة وتبلغ مساحة المنطقة التجارية المزمع إنشاؤها ما يقرب من 12 فدانًا تقريباً- أرض الصوب – ملك محافظة كفر الشيخ والصادر بشأنها قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021 بتخصيص الموقع لصالح محافظة كفر الشيخ.

ومن المتوقع أن توفر المنطقة التجارية مايقرب من 10 الآف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة والمحافظات المحيطة بها وتبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة مايقرب من مليار جنيه، وبهذا تكون محافظة كفر الشيخ المحافظة رقم 14 على مستوى الجمهورية التي يتم فيها إنشاء هذه النوعية من المشروعات التجارية التنموية والتي تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع التجارة الداخلية.

والجدير بالذكر؛ أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21٪؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين والتبريد والتجميد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وخلافه.

وأشار عشماوي إلى أن هذة الفرصة الواعدة سيتم طرحها في القريب العاجل لتكون اضافة جديدة بنية التجارة الداخلية في مصر طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بغرض اثراء منظومة التجارة في مصر وتعظيم القيمة المضافة من هذا القطاع الحيوي وبما يضمن توافر السلع وإتاحتها بنوعيها الغذائية والغير غذائية على مستوى الجمهورية بأسعار عادلة.