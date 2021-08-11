مصرع عامل صدمه قطار «إسباني» في سوهاج

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للقى عامل مصرعه اليوم عندما صدمه القطار «الأسبانى» أثناء مروره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بدائرة مركز سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد وائل مراد مأمور مركز شرطة سوهاج، بإصطدام قطار بشخص ووفاته بدائرة مركز سوهاج، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية.

وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء مرور القطار الأسباني «أسوان – القاهرة» إصطدم بالمدعو محمد. س. م «33 سنة- عامل» ويقيم بدائرة قسم أول مدينة سوهاج، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بذات الناحية، مما نتج عنه وفاته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي سوهاج العام، وقرر شقيقه رجب «35 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.