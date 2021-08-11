إصابة الفنانة بشرى بفيروس كورونا

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أُصيبت الفنانة بشرى بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن سالم هيكل، زوج بشرى إصابتها بالفيروس.

ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك،» وكتب: «الحمد لله على كل شيء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين.. وادعوا لها بالشفاء العاجل خلي بالكم من الموجة الرابعة».

زوج بشرى

وانتهت بشرى مؤخراً من تسجيل أجدد أعمالها الغنائية «افرح» وتستعد لإطلاقها على موقع الفيديوهات «يوتيوب» بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، لتسجل بشرى بالأغنية انطلاقتها الجديدة خلال موسم الصيف.