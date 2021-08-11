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جامعة سوهاج تكرم الطلاب المتفوقين في طوارئ الأطفال بكلية الطب

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جامعة سوهاج تكرم الطلاب المتفوقين في طوارئ الأطفال بكلية الطب جامعة سوهاج تكرم الطلاب المتفوقين في طوارئ الأطفال بكلية الطب

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أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، تكريم 11 طالباً وطالبة بالفرقة الخامسة بكلية الطب البشري، لتفوقهم الدراسي في «طوارئ الأطفال»، وذلك في إطار تشجيع الجامعة للطلاب وحثهم على التفوق الدراسي.

وأوضح عبدالخالق- في تصريح الأربعاء- أنه قد تم تدريس «طوارئ الأطفال» عن طريق تقنية التعليم عن بعد باستخدام وسائل متعددة شملت «محاضرات مسجلة، ومحاضرات تفاعلية عن بعد، واختبارات إلكترونية تكوينية لقياس مدى استيعاب الطلاب للمادة العلمية»، لافتًا إلى أن كلية الطب تسعى للتطوير المستمر للبرامج الدراسية، والتوسع في التعلم الالكترونى، وتطبيق أحدث أساليب التعليم الطبي.

المصرى اليوم

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