ترتيب هدافي الدورى المصرى 2021.. محمد شريف يحسم اللقب ويسقط بن شرقي وريان

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محمد شريف مهاجم المنتخب الوطني الأول والنادي الأهلي، تصدر بقوة سباق الهدافين في الدوري المصري موسم 2020 -2021، خاصة بعد تسجيله هدفًا مميزًا في شباك لقاء الإسماعيلي خلال اللقاء الذي أقيم بين الأهلي والاسماعيلي مساء الاربعاء ضمن منافسات الأسبوع 30 من مسابقة الدورى الممتاز.

محمد شريف، أصبح في رصيده 19 هدفًا بفارق 4 أهداف عن أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا، وعاد يوسف أوباما لسباق الهدافين بعدما سجل هدفا خلال لقاء الزمالك والاتحاد السكندري الذي أقيم مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع 30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ليدخل أوباما في المركز السادس.

محمد شريف مهاجم المنتخب الوطني الأول وفريق النادي الأهلي اقترب بقوة من حسم لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2020 - 2021، خاصة بعد وصوله للهدف رقم 19، مما صعب المهمة على أقرب المنافسين، أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا.