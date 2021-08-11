سمير كمونة ينتقد أداء الأهلي والإسماعيلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتقد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والإسماعيلي، بتقدم الأهلي بهدف نظيف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الشوط الأول جاء ضعيف ضعيف من الناحية الفنية، حيث لم تشهد فيه أي خطورة حقيقية على كلغ المرميين».

وأضاف :«معظم اللعب في الشوط الأول كان محصور في وسط الملعب، هدف الأهلي جاء من خطأ لمدافعي الإسماعيلي، حيث لعبوا على خط واحد، ولم تكن هناك أي رقابة على الثلاثي أفشة وحسين الشحات ومحمد شريف».