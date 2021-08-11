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الشباب يحل ضيفًا ثقيلاً على أبها .. وقمة القصيم تجمع التعاون والحزم

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الشباب يحل ضيفًا ثقيلاً على أبها .. وقمة القصيم تجمع التعاون والحزم الشباب يحل ضيفًا ثقيلاً على أبها .. وقمة القصيم تجمع التعاون والحزم
استكمال الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الشباب يحل ضيفًا ثقيلاً على أبها .. وقمة القصيم تجمع التعاون والحزم

تستكمل غدًا الخميس مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام ثلاث مباريات على النحو التالي:

"أبها - الشباب"

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

"الرائد - الفتح"

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة والثلث على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية.

"الحزم - التعاون"

تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق على ملعب نادي الحزم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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