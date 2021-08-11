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قائد القوات الجوية يكرّم "الحامدي" بمناسبة حصوله على فضية "طوكيو 2020"

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قائد القوات الجوية يكرّم "الحامدي" بمناسبة حصوله على فضية "طوكيو 2020" قائد القوات الجوية يكرّم "الحامدي" بمناسبة حصوله على فضية "طوكيو 2020"
نظير تمثيله المشرّف للوطن

قائد القوات الجوية يكرّم

كرَّم الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز، قائد القوات الجوية الملكية ، في مكتبه اليوم لاعب السعودي ومنتخب القوات الجوية للكاراتيه طارق حامدي، الحائز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بشهادة شكر وتقدير نظير تمثيله المشرف للوطن، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح.

حضر التكريم رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، والمدرب منير الفقير.

من جانبه، قدّم رئيس الاتحاد الدكتور مشرف الشهري شكره وتقديره ودرع الاتحاد السعودي للكاراتيه لقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز على هذا التكريم، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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