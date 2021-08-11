أخبار عاجلة

عرض عسكري في أوكرانيا بمناسبة الذكرى الـ30 لاستقلالها -
شوشة يستقبل وفد المجلس الأعلى للجامعات -
رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعه الشهري مع النواب وعمداء الكليات «أونلاين» -
رئيس جامعة المنوفية يزور مصابي فريق كرة السرعة عقب إجراء عمليات جراحية لهم -
وفقا للقانون.. تعرف على عقوبة الانتفاع بخدمات الاتصالات دون وجه حق -
قرار عاجل من السعودية بشأن الدول المعلق القدوم منها -
الاحتلال الإسرائيلي يوجّه ضربات لمواقع للنظام السوري في محيط دمشق عبر أجواء لبنان -
شركة عبدالله العثيم للأزياء تطرح عروضًا خاصة لـ"أو في إس" -
النيابة العامة ولجنة المحامين بغرفة الرياض تتكاملان مؤسسياً -
قيادات التعليم العالي بالسودان يثنون على دور المملكة في خدمة التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

للصيانة الدورية.. فصل الكهرباء عن 9 قرى ببنها السبت

Print
للصيانة الدورية.. فصل الكهرباء عن 9 قرى ببنها السبت للصيانة الدورية.. فصل الكهرباء عن 9 قرى ببنها السبت

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس محمد عبدالحكم، رئيس مجلس إدارة الشركة، فصل التيار عن محطة محولات شرق بنها قطاع كهرباء القليوبيه، السبت المقبل من الساعة السادسه صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحًا من نفس اليوم.

وقال بيان صحفي الأربعاء، إن الفصل بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية، مشيرًا إلى أن الاماكن المتأثره بالفصل (عزبه زكي -الفاروقية -قرية ورورة -قرية الشموت -قرية مرصفا -كفر الشيخ ابراهيم -كفر الحصة -كفر كردي -قرية الشقر).

وقدمت الشركة اعتذارًا للمواطنين المتأثرين بفصل التيار الكهربائي، مطالبة عملائها بتدبير تغذية بديلة عن تلك الفترة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شوشة يستقبل وفد المجلس الأعلى للجامعات

شوشة يستقبل وفد المجلس الأعلى للجامعات

رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعه الشهري مع النواب وعمداء الكليات «أونلاين»

رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعه الشهري مع النواب وعمداء الكليات «أونلاين»

رئيس جامعة المنوفية يزور مصابي فريق كرة السرعة عقب إجراء عمليات جراحية لهم

رئيس جامعة المنوفية يزور مصابي فريق كرة السرعة عقب إجراء عمليات جراحية لهم

وفقا للقانون.. تعرف على عقوبة الانتفاع بخدمات الاتصالات دون وجه حق

وفقا للقانون.. تعرف على عقوبة الانتفاع بخدمات الاتصالات دون وجه حق