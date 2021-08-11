للصيانة الدورية.. فصل الكهرباء عن 9 قرى ببنها السبت

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أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس محمد عبدالحكم، رئيس مجلس إدارة الشركة، فصل التيار عن محطة محولات شرق بنها قطاع كهرباء القليوبيه، السبت المقبل من الساعة السادسه صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحًا من نفس اليوم.

وقال بيان صحفي الأربعاء، إن الفصل بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية، مشيرًا إلى أن الاماكن المتأثره بالفصل (عزبه زكي -الفاروقية -قرية ورورة -قرية الشموت -قرية مرصفا -كفر الشيخ ابراهيم -كفر الحصة -كفر كردي -قرية الشقر).

وقدمت الشركة اعتذارًا للمواطنين المتأثرين بفصل التيار الكهربائي، مطالبة عملائها بتدبير تغذية بديلة عن تلك الفترة.