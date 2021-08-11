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موسيماني يريد زيادة حصيلة الاهداف امام الإسماعيلي فى الشوط الثانى

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موسيماني يريد زيادة حصيلة الاهداف امام الإسماعيلي فى الشوط الثانى موسيماني يريد زيادة حصيلة الاهداف امام الإسماعيلي فى الشوط الثانى

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يسعى موسيمانى المدير الفنى للأهلي فى زيادة حصيلة الأهداف فى الشوط الثانى من مباراة الفريق أمام الإسماعيلي

وانتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي والإسماعيلي بتقدم الأول بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة 29 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وضغط الدارويش هجومياً في الدقائق الأولى ولكن المارد الأحمر تمكن من تنظيم خطوطه والسيطرة على مجريات اللعب مع تنظيم عدد من الهجمات التي أسفرت عن هدف مميز بأقدام المهاجم محمد شريف في الدقيقة 22.

وخرج محمد شريف في الدقيقة 40 بسبب الام العضلة الخلفية، وكان قد تعرض لتدخل قوي من قبل مدافع الإسماعيلي، وشارك والتر بوالياً بدلاً منه.

ونجح الحارس محمد فوزي في الظهور بشكل جيد وأنقذ عدد من المحاولات الهجومية كان أبرزها تصويبة أكرم توفيق وانطلاقة محمد شريف وضغط الإسماعيلي في نهاية الشوط الأول وحصل على عدد من الكرات الثابتة الخطيرة.

المصرى اليوم

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