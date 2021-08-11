إصابة محمد شريف في مباراة الإسماعيلي.. والأشعة تحدد فترة غيابه

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محمد شريف لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي، خرج مصابا من لقاء الإسماعيلي الذي أقيم مساء الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020 -2 2021. وعند الدقيقة 35 شعر محمد شريف بإجهاد في العضلة الخلفية مما جعل بيتسو موسمياني، يستبدله فورا ويشرك والتر بواليا بديلا له.

ويخضع محمد شريف لفحص طبي صباح الخميس لمعرفة حجم إصابته ومعرفة تمكنه من المشاركة أمام إنبي خلال اللقاء المقبل المقرر إقامته السبت المقبل عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.