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نائب محافظ سوهاج يوجه إدارات خدمة المواطنين بالرد على الشكاوى

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نائب محافظ سوهاج يوجه إدارات خدمة المواطنين بالرد على الشكاوى نائب محافظ سوهاج يوجه إدارات خدمة المواطنين بالرد على الشكاوى

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ترأس الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعا، الأربعاء، مع إدارات خدمة المواطنين بالديوان العام، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والمديريات الخدمية، والهيئات والشركات، وذلك لمتابعة إنتظام سير العمل داخل إدارات خدمة المواطنين بجميع مراكز المحافظة.

وبحسب بيان، ناقش نائب المحافظ- خلال الاجتماع الذي جرى بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين، ومديري إدارات خدمة المواطنين على مستوى المحافظة- مؤشرات العمل الخاصة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، ومعدلات أداء كل قطاع بالمحافظة، مشددًا على ضرورة الرد على جميع شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والحفاظ على مستوى الأداء المتقدم للمحافظة في تحقيق أعلى نسب لإنجاز وحل الشكاوى، سواء فيما يتعلق بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو العمل داخل الإدارات بشكل عام.

وأكد القاضي أهمية التنسيق المستمر ومتابعة جميع إدارات خدمة المواطنين بالمحافظة، للوقوف على أهم الاحتياجات الخاصة بها، والعمل على تلافي أية معوقات، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن بشكل مستمر، وصولا إلى تحقيق رضا المواطنين عن أداء الخدمة.

المصرى اليوم

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