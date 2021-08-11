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جماعة مسلحة تعلن تحالفها مع قوات تيجراي وتعد بتحالفات أكبر ضد حكومة إثيوبيا

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جماعة مسلحة تعلن تحالفها مع قوات تيجراي وتعد بتحالفات أكبر ضد حكومة إثيوبيا جماعة مسلحة تعلن تحالفها مع قوات تيجراي وتعد بتحالفات أكبر ضد حكومة إثيوبيا

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قال زعيم جماعة مسلحة إن جماعته تحالفت عسكريا مع قوات تيجراي ضد حكومة إثيوبيا، حيث امتد الصراع الذي نشب في إقليم تيغراي العام الماضي لأجزاء أخرى بالمنطقة.

وقال كومسا ديريبا، زعيم جماعة «جيش تحرير أورومو» (الذي صنفته الإثيوبية كمنظمة إرهابية)، المعروف أيضا باسم جال مارو، لأسوشيتدبرس في مقابلة اليوم الأربعاء «الحل الوحيد الآن هو الإطاحة بهذه الحكومة عسكريا، والتحدث باللغة التي يريدون التحدث بها.»

وأضاف أن الاتفاق تم التوصل إليه قبل أسابيع قليلة بعد أن اقترحته قوات تيغراي.

وقال «اتفقنا على التعاون ضد عدو واحد، خاصة ما يتعلق بالتعاون العسكري. التعاون جار. نتبادل المعلومات المتعلقة بساحة المعركة، ونقاتل بالتوازي.»

وذكر أن المحادثات جارية بشأن تحالف سياسي أيضا، وأكد أن جماعات أخرى في إثيوبيا منخرطة في مناقشات مماثلة، «سيكون هناك تحالف كبير ضد نظام رئيس الوزراء أبي أحمد»، بحسب ديريبا.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت في وقت سابق هذا العام أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وجيش تحرير أورومو «منظمتان إرهابيتان».

ولم يصدر أي تعليق من الجنرال تسادكان جبريتنساي، قائد قوات تيغراي، ولا من المتحدثة باسم مكتب آبي احمد.

المصرى اليوم

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