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الأهلي والاسماعيلى مباشر .. هدف محمد شريف في الإسماعيلي ()

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الأهلي والاسماعيلى مباشر .. هدف محمد شريف في الإسماعيلي (فيديو) الأهلي والاسماعيلى مباشر .. هدف محمد شريف في الإسماعيلي ()

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محمد شريف سجل الهدف الأول للاهلي فى مرمى الإسماعيلي بعد تمريرة حريرية من محمد مجدي أفشة

وجاء الهدف بعد تمريرات بين لاعبي الأهلي تنتهي عند أفشة في الجهة اليمني الذي وضعها لمحمد شريف امام الشباك الخالية.

بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي.. موعد مباراة الأهلي والاسماعيلي اليوم

تستطيع مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي على قناة اون سبورت اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على الإسكندرية

أعلن النادي الأهلي قائمته لمواجهة النادي الإسماعيلي

وتتكون من

«‏محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هان

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز برصيد 64 نقطة خلف متصدر المسابقة برصيد 67 نقطة .

ويحتل الاسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة .

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

تنقل مباراة الاهلى والاسماعيلي التاسعة مساء على قناة اون تايم سبورت

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المصرى اليوم

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