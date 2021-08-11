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محمد شريف سجل الهدف الأول للاهلي فى مرمى الإسماعيلي بعد تمريرة حريرية من محمد مجدي أفشة
وجاء الهدف بعد تمريرات بين لاعبي الأهلي تنتهي عند أفشة في الجهة اليمني الذي وضعها لمحمد شريف امام الشباك الخالية.
بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي.. موعد مباراة الأهلي والاسماعيلي اليوم
تستطيع مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي على قناة اون سبورت اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد الإسكندرية
أعلن النادي الأهلي قائمته لمواجهة النادي الإسماعيلي
وتتكون من
«محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هان
يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز برصيد 64 نقطة خلف الزمالك متصدر المسابقة برصيد 67 نقطة .
ويحتل الاسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة .
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي
تنقل مباراة الاهلى والاسماعيلي التاسعة مساء على قناة اون تايم سبورت
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