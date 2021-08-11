أخبار عاجلة

وفقا للقانون.. تعرف على عقوبة الانتفاع بخدمات الاتصالات دون وجه حق -
قرار عاجل من السعودية بشأن الدول المعلق القدوم منها -
الاحتلال الإسرائيلي يوجّه ضربات لمواقع للنظام السوري في محيط دمشق عبر أجواء لبنان -
شركة عبدالله العثيم للأزياء تطرح عروضًا خاصة لـ"أو في إس" -
النيابة العامة ولجنة المحامين بغرفة الرياض تتكاملان مؤسسياً -
قيادات التعليم العالي بالسودان يثنون على دور المملكة في خدمة التعليم -
محافظ الشرقية يتفقد قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مدرسة في مركز فاقوس -
«الأرصاد»: طقس الغد حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة -
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.9% -
رئيس جامعة سوهاج يتفقد مكاتب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

دقلو يؤكد استعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

Print
دقلو يؤكد استعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية دقلو يؤكد استعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم محمد خان

وأكد دقلو خلال اللقاء استعداد بلاده للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على «ضرورة تحقيق العدالة بوصفها إحدى الركائز الأساسية التي قامت عليها ثورة ديسمبر».

وأشار إلى أن اتفاقية جوبا لسلام السودان أقرت مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية، لافتا إلى أن الأمر متروك للجهات العدلية في كيفية محاكمتهم.

من جانبه كد المدعي العام أن المحكمة تعتمد على السودان لإحراز تقدم بشأن القضايا المتعلقة بمثول مطلوبيه، كما كشف عن زيارة فريق من المحكمة للسودان خلال الشهر المقبل لجمع الأدلة المتصلة بقضية على كوشيب.

وكانت وزارة الخارجية السودانية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن قرار تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، ومسؤولين مطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية، بحسب وكالة «فرانس برس».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شوشة يستقبل وفد المجلس الأعلى للجامعات

شوشة يستقبل وفد المجلس الأعلى للجامعات

رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعه الشهري مع النواب وعمداء الكليات «أونلاين»

رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعه الشهري مع النواب وعمداء الكليات «أونلاين»

رئيس جامعة المنوفية يزور مصابي فريق كرة السرعة عقب إجراء عمليات جراحية لهم

رئيس جامعة المنوفية يزور مصابي فريق كرة السرعة عقب إجراء عمليات جراحية لهم

وفقا للقانون.. تعرف على عقوبة الانتفاع بخدمات الاتصالات دون وجه حق

وفقا للقانون.. تعرف على عقوبة الانتفاع بخدمات الاتصالات دون وجه حق