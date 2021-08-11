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الأهلي والاسماعيلي .. بوليا يجري عمليات الأحماء بعد سقوط شريف

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الأهلي والاسماعيلي .. بوليا يجري عمليات الأحماء بعد سقوط شريف الأهلي والاسماعيلي .. بوليا يجري عمليات الأحماء بعد سقوط شريف

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يحاول لاعبو الإسماعيلي الظهور هجومياً امام الأهلي من خلال إرسال عدد من الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء.

ونجح دفاع المارد الأحمر في التصدي للعرضيات المرسلة من الجهة اليمني.


ودخل الأهلى معسكرًا مغلقًا أمس الثلاثاء، عقب تدريبه الأخير، الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، من اجل الاستعداد للمباراة المرتقبة.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة، كلاً من:

‏محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.


ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 64 نقطة من 28 مباراة خاضها بالمسابقة، خلف المتصدر برصيد 67 نقطة، جمعها من 29 جولة بالبطولة.

فيما يخوض الإسماعيلي مباراة اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة، جمعها من 28 مباراة، بعدما حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مثلهم، وخسر 10 لقاءات.

المصرى اليوم

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