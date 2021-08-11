الأهلي والاسماعيلي .. بوليا يجري عمليات الأحماء بعد سقوط شريف

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يجري المهاجم والتر بواليا عمليات الأحماء خلال منتصف الشوط الأول في المباراة التي تجمع بين الأهلي والإسماعيلي في إطار منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسقط شريف وأظهرت الكاميرات تعرضة لمشكلة في العضلة الخلفية.



ودخل الأهلى معسكرًا مغلقًا أمس الثلاثاء، عقب تدريبه الأخير، الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، من اجل الاستعداد للمباراة المرتقبة.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة، كلاً من:

‏محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.



ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 64 نقطة من 28 مباراة خاضها بالمسابقة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 67 نقطة، جمعها من 29 جولة بالبطولة.

فيما يخوض الإسماعيلي مباراة اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة، جمعها من 28 مباراة، بعدما حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مثلهم، وخسر 10 لقاءات.