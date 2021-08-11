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دنيا توجه رسالة شكر للرئيس بعد إطلاق اسم سمير غانم على كوبري جديد

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دنيا توجه رسالة شكر للرئيس بعد إطلاق اسم سمير غانم على كوبري جديد دنيا توجه رسالة شكر للرئيس بعد إطلاق اسم سمير غانم على كوبري جديد

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شكرت الفنانة دنيا سمير غانم، الرئيس عبدالفتاح ، بعد أن وجّه بإطلاق اسم والدها الراحل الفنان سمير غانم على أحد الكباري بمصر الجديدة.

وقالت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى «انستجرام»: «شكرا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي????.. ربنا يرحمك يا بابي هفضل طول عمري فخورة بيك وفخورة إني شايلة إسمك ????»

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، والمتقاطع أعلي الطريق الدائري.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

المصرى اليوم

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