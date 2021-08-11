أستاذ مناخ: التغيرات المناخية قد تسبب في غرق الدلتا والإسكندرية

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قال الدكتور شاكر أبوالمعاطي أستاذ المناخ رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، إن التغيرات المناخية التي نلاحظها في الفترة الحالية تسبب فيها الإنسان، مشيرًا إلى أنه عند المنادة بالحفاظ على المناخ كان يتم مهاجمة الخبراء، وكانت الحجة أن المناخ له دورات طبيعية.

وأضاف «أبوالمعاطي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «Ten» اليوم الأربعاء: «أن الحرائق التي يشهدها العالم حاليًا بها كمية من الكربون المخزن كبيرة جدًا والذي يتصاعد إلى السماء، كما أن الدول الصناعية الكبرى لم تحدث الصناعات ولم تستجيب للعلم.

وتابع، أنه نتيجة لذلك فأنه أصبح هناك سقوط للأمطار في غير مواعيدها وارتفاع لدرجات الحرارة، وذلك بسبب النشاط البشري غير المبرر، موضحًا أن الدول الصناعية أصبحت تنادي باللجوء للنيتروجين الأخضر والهيدروجين للبحث عن وسائل طاقة جديدة ومتجددة، موضحًا أن التغير المناخي شهد ارتفاع درجات الحرارة بمعدل درجتين مقارنة بسبعينات القرن الماضي، وهذا يعتبر فارق كبير تسبب في حدوث طقس متطرف، والتي من الممكن أن تظهر بشكل أمطار في غير موعدها وعواصف وتسونامي.

وأردف، أستاذ المناخ رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ، أن هناك فارق كبير بين الطقس الذي نشهده في الحياة اليومية والمناخ، حيث ان التغيرات المناخية تؤدي لذوبان الجليد وارتفاع أمواج البحر وتكثف السحب في مناطق لم يكن بها أمطار، وجفاف وتصحر، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة يعني تغير المنظومة الكونية وتسبب حرائق في الغابات .

وأكد «أبوالمعاطي»: أن الارتفاع في مستوى سطح البحر حتى على المستوى الإقليمي له تداعياته بغرق الدلتا رشيد والاسكندرية وبورسعيد ودمياط، ولذلك قامت هيئة حماية الشواطئ في مصر بعمل مصدات للميناء بحيث ألا تسبب المياه نحر للشواطئ وتدخل على المدن.