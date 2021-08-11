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محمد شريف يعادل رقم أحمد بلال مع الأهلي في الدوري ويقترب من الخطيب

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محمد شريف يعادل رقم أحمد بلال مع الأهلي في الدوري ويقترب من الخطيب محمد شريف يعادل رقم أحمد بلال مع الأهلي في الدوري ويقترب من الخطيب

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عادل محمد شريف، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أهداف أحمد بلال مع الفريق في الدوري، بعدما سجل هدفه رقم 19 في المسابقة هذا الموسم في شباك الاسماعيلي.

وافتتح محمد شريف أهداف المباراة وسجل التقدم للأهلي مع الدقيقة 22 من عمر المباراة الجارية الاّن لفريقه أمام الإسماعيلي في ملعب الاسكندرية بالجولة رقم 29 للدوري الممتاز.

وكان أحمد بلال قد سجل 19 هدفًا مع الأهلي في الدوري موسم 2002-2003.

وبات محمد شريف قريباً من معادلة الرقم القياسي لعدد أهداف لاعب في موسم واحد بقميص الأهلي في الدوري والمُسجل بإسم محمود الخطيب رئيس النادي برصيد 23 هدفًا موسم 1974-1975.

المصرى اليوم

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