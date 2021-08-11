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البنتاجون: الوضع في أفغانستان يتدهور.. ومستمرون في استكمال الانسحاب

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البنتاجون: الوضع في أفغانستان يتدهور.. ومستمرون في استكمال الانسحاب البنتاجون: الوضع في أفغانستان يتدهور.. ومستمرون في استكمال الانسحاب

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي، الأربعاء، إن الوزارة اعترفت «أن الوضع الأمني آخذ في التدهور، ونحن بالتأكيد ندرك التقدم الذي أحرزته حركة طالبان»، مضيفاً أننا «نعمل على استكمال عملية الانسحاب بشكل آمن وبسلام».

وأضاف كيربي، في إيجاز صحافي، أنه «لدينا تهديدات إرهابية تواجه مصالحنا أكبر من تلك الصادرة من أفغانستان»، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي نتيجة محتملة حتمية بما في ذلك سقوط كابول«.

وأردف: «نحن على علم بالوضع الأمني المتدهور في أفغانستان بعد تقييمات استخبارية عن إمكانية سقوط كابل خلال نحو 30 يومًا»

المصرى اليوم

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