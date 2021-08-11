«روحك عايشة جوانا».. صلاح عبد الله يحيي الذكرى السادسة لـ نور الشريف

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حرص الفنان القدير صلاح عبدالله، على إحياء ذكرى ذكري وفاة النجم «نور الشريف».

وقام «عبدالله» بمشاركة صورة جمعته بالفنان الراحل من فيلمهما «دم الغزال»، مع رسالة مؤثرة كان قد كتبها في نعيه له وقت وفاته، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

وطالب صلاح عبدالله من جمهوره ومتابعيه الدعاء وقراءة الفاتحة لنور الشريف قائلًا: «لما وصلني خبر رحيل جسدك عن دنيانا، بعت الرسالة دي لروحك اللي هتفضل عايشة جوانا، أرجوكم الفاتحة والدعاء».

جدير بالذكر أن اليوم 11 أغسطس يشهد الذكرى السادسة لرحيل الفنان نور الشريف، بعد صراع طويل مع المرض، وبعد رحلة عطاء فنية طويلة بدات من الستينات.