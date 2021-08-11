أخبار عاجلة

شركة عبدالله العثيم للأزياء تطرح عروضًا خاصة لـ"أو في إس" -
النيابة العامة ولجنة المحامين بغرفة الرياض تتكاملان مؤسسياً -
قيادات التعليم العالي بالسودان يثنون على دور المملكة في خدمة التعليم -
محافظ الشرقية يتفقد قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مدرسة في مركز فاقوس -
«الأرصاد»: طقس الغد حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة -
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.9% -
رئيس جامعة سوهاج يتفقد مكاتب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة -
وزير الاتصالات يتفقد مركز الإبداع الرقمي بجامعة أسوان -
الأهلي يفوز على «ريما النيجيري» في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد -
بعد نجاحاته اللافتة مع الموج الأزرق.. أحمد سامي مستمر مع سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«روحك عايشة جوانا».. صلاح عبد الله يحيي الذكرى السادسة لـ نور الشريف

Print
«روحك عايشة جوانا».. صلاح عبد الله يحيي الذكرى السادسة لـ نور الشريف «روحك عايشة جوانا».. صلاح عبد الله يحيي الذكرى السادسة لـ نور الشريف

لاقتراحات اماكن الخروج

حرص الفنان القدير صلاح عبدالله، على إحياء ذكرى ذكري وفاة النجم «نور الشريف».

وقام «عبدالله» بمشاركة صورة جمعته بالفنان الراحل من فيلمهما «دم الغزال»، مع رسالة مؤثرة كان قد كتبها في نعيه له وقت وفاته، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

وطالب صلاح عبدالله من جمهوره ومتابعيه الدعاء وقراءة الفاتحة لنور الشريف قائلًا: «لما وصلني خبر رحيل جسدك عن دنيانا، بعت الرسالة دي لروحك اللي هتفضل عايشة جوانا، أرجوكم الفاتحة والدعاء».

جدير بالذكر أن اليوم 11 أغسطس يشهد الذكرى السادسة لرحيل الفنان نور الشريف، بعد صراع طويل مع المرض، وبعد رحلة عطاء فنية طويلة بدات من الستينات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قرار عاجل من السعودية بشأن الدول المعلق القدوم منها

قرار عاجل من السعودية بشأن الدول المعلق القدوم منها

قطّع جثته لأشلاء.. تفاصيل قتل «مسجل» لأخيه للاستيلاء على أمواله بإمبابة

قطّع جثته لأشلاء.. تفاصيل قتل «مسجل» لأخيه للاستيلاء على أمواله بإمبابة

تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 آخرين بـ«خلية الجوكر» للغد

تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 آخرين بـ«خلية الجوكر» للغد

محافظ الشرقية يتفقد قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مدرسة في مركز فاقوس

محافظ الشرقية يتفقد قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مدرسة في مركز فاقوس