الأهلي والاسماعيلى مباشر .. محاولات هجومية متبادلة

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شهدت الـ15 دقيقة الأولى من مواجهة الأهلي والإسماعيلي في إطار مواجهات الجولة 29 من منافسات الدوري المصري الممتاز، محاولات هجومية متبادلة.

وضغط الدراويش هجومياً في الدقائق الثلاثة الأولى فيما ظهر المارد الأحمر هجومياً بتصويبة قوية من أكرم توفيق أنقذها الحارس محمد فوزي، وانطلاقة قوية من محمد شريف انتهت بخطأ عكسي.

بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي.. موعد مباراة الأهلي والاسماعيلي اليوم

تستطيع مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي على قناة اون سبورت اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد الإسكندرية

أعلن النادي الأهلي قائمته لمواجهة النادي الإسماعيلي

وتتكون من

«‏محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هان

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز برصيد 64 نقطة خلف الزمالك متصدر المسابقة برصيد 67 نقطة .

ويحتل الاسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة .

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

تنقل مباراة الاهلى والاسماعيلي التاسعة مساء على قناة اون تايم سبورت