أخبار عاجلة

شركة عبدالله العثيم للأزياء تطرح عروضًا خاصة لـ"أو في إس" -
النيابة العامة ولجنة المحامين بغرفة الرياض تتكاملان مؤسسياً -
قيادات التعليم العالي بالسودان يثنون على دور المملكة في خدمة التعليم -
محافظ الشرقية يتفقد قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مدرسة في مركز فاقوس -
«الأرصاد»: طقس الغد حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة -
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.9% -
رئيس جامعة سوهاج يتفقد مكاتب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة -
وزير الاتصالات يتفقد مركز الإبداع الرقمي بجامعة أسوان -
الأهلي يفوز على «ريما النيجيري» في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد -
بعد نجاحاته اللافتة مع الموج الأزرق.. أحمد سامي مستمر مع سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأهلي والاسماعيلى مباشر .. حارس الإسماعيلي يقف سداً أمام هجمات الأهلي

Print

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تألق حارس مرمى الاسماعيلي محمد فوزى خلال لقاء الأهلي والإسماعيلي الذي يقام الاربعاء ضمن الجولة 29 من بطولة الدوري المصري

وأفسد حارس الإسماعيلي أكثر من هجمة للنادي الأهلي فى تألق لافت .

بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي.. موعد مباراة الأهلي والاسماعيلي اليوم

تستطيع مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي على قناة اون سبورت اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على الإسكندرية

أعلن النادي الأهلي قائمته لمواجهة النادي الإسماعيلي

وتتكون من

«‏محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هان

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز برصيد 64 نقطة خلف متصدر المسابقة برصيد 67 نقطة .

ويحتل الاسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة .

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

تنقل مباراة الاهلى والاسماعيلي التاسعة مساء على قناة اون تايم سبورت

أكرم توفيق ينتظم في مران الأهلي الجماعي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

حمادة أنور: أوباما قد يرحل عن الزمالك.. ورمضان صبحي يرغب في الانتقال للأبيض

حمادة أنور: أوباما قد يرحل عن الزمالك.. ورمضان صبحي يرغب في الانتقال للأبيض

تشكيل الزمالك المتوقع.. الجزيري يقود الهجوم أمام الإنتاج الحربي

تشكيل الزمالك المتوقع.. الجزيري يقود الهجوم أمام الإنتاج الحربي

جهاد جريشة: «عمري في حياتي ما شجعت الأهلي ولا الزمالك ولم أجاملهما»

جهاد جريشة: «عمري في حياتي ما شجعت الأهلي ولا الزمالك ولم أجاملهما»