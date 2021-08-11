الأهلي والاسماعيلى مباشر .. حارس الإسماعيلي يقف سداً أمام هجمات الأهلي

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تألق حارس مرمى الاسماعيلي محمد فوزى خلال لقاء الأهلي والإسماعيلي الذي يقام الاربعاء ضمن الجولة 29 من بطولة الدوري المصري

وأفسد حارس الإسماعيلي أكثر من هجمة للنادي الأهلي فى تألق لافت .

بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي.. موعد مباراة الأهلي والاسماعيلي اليوم

تستطيع مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي على قناة اون سبورت اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد الإسكندرية

أعلن النادي الأهلي قائمته لمواجهة النادي الإسماعيلي

وتتكون من

«‏محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هان

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز برصيد 64 نقطة خلف الزمالك متصدر المسابقة برصيد 67 نقطة .

ويحتل الاسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة .

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

تنقل مباراة الاهلى والاسماعيلي التاسعة مساء على قناة اون تايم سبورت