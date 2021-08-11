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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن المباريات المقبلة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مسابقة الدوري، أصعب من الأهلي.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز : «مباريات الزمالك المقبلة أصعب من الأهلي، لأن الفريق الأبيض سيواجه ثلاثة فرق تنافس على الهبوط هي وادي دجلة والبنك الأهلي والإنتاج الحربي، وهذا على عكس الأهلي، الذي سيواجه فرقًا من وسط الجدول».

وأضاف :«إعلان اتحاد الكرة الأندية المشاركة في إفريقيا، جعل المباريات المقبلة لا قيمة لها، حيث سيقوم مدربو الأندية المتواجدة في وسط الجدول، بتجربة اللاعبين الذين لم يشاركوا في الفترة الماضية للحكم على مستواهم الفني، وهو ما يسهل من مهمة الأهلي في المباريات المقبلة».

يذكر أن الأهلي يواجه الإسماعيلي، مساء الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.