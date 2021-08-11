أخبار عاجلة

شركة عبدالله العثيم للأزياء تطرح عروضًا خاصة لـ"أو في إس" -
النيابة العامة ولجنة المحامين بغرفة الرياض تتكاملان مؤسسياً -
قيادات التعليم العالي بالسودان يثنون على دور المملكة في خدمة التعليم -
محافظ الشرقية يتفقد قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مدرسة في مركز فاقوس -
«الأرصاد»: طقس الغد حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة -
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.9% -
رئيس جامعة سوهاج يتفقد مكاتب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة -
وزير الاتصالات يتفقد مركز الإبداع الرقمي بجامعة أسوان -
الأهلي يفوز على «ريما النيجيري» في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد -
بعد نجاحاته اللافتة مع الموج الأزرق.. أحمد سامي مستمر مع سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حمادة أنور: مباريات في الدوري أصعب من الأهلي

Print
حمادة أنور: مباريات الزمالك في الدوري أصعب من الأهلي حمادة أنور: مباريات في الدوري أصعب من الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة السابق، أن المباريات المقبلة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مسابقة الدوري، أصعب من الأهلي.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز : «مباريات الزمالك المقبلة أصعب من الأهلي، لأن الفريق الأبيض سيواجه ثلاثة فرق تنافس على الهبوط هي وادي دجلة والبنك الأهلي والإنتاج الحربي، وهذا على عكس الأهلي، الذي سيواجه فرقًا من وسط الجدول».

وأضاف :«إعلان اتحاد الكرة الأندية المشاركة في إفريقيا، جعل المباريات المقبلة لا قيمة لها، حيث سيقوم مدربو الأندية المتواجدة في وسط الجدول، بتجربة اللاعبين الذين لم يشاركوا في الفترة الماضية للحكم على مستواهم الفني، وهو ما يسهل من مهمة الأهلي في المباريات المقبلة».

يذكر أن الأهلي يواجه الإسماعيلي، مساء الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

حمادة أنور: أوباما قد يرحل عن الزمالك.. ورمضان صبحي يرغب في الانتقال للأبيض

حمادة أنور: أوباما قد يرحل عن الزمالك.. ورمضان صبحي يرغب في الانتقال للأبيض

تشكيل الزمالك المتوقع.. الجزيري يقود الهجوم أمام الإنتاج الحربي

تشكيل الزمالك المتوقع.. الجزيري يقود الهجوم أمام الإنتاج الحربي

جهاد جريشة: «عمري في حياتي ما شجعت الأهلي ولا الزمالك ولم أجاملهما»

جهاد جريشة: «عمري في حياتي ما شجعت الأهلي ولا الزمالك ولم أجاملهما»