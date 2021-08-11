«فشل في بيعها فوضع لها السم في الببرونة».. تفاصيل صادمة في مقتل «رضيعة أوسيم»

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كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة مقتل الطفلة «أحباب» التي وضع لها والدها مبيدا حشريا في الحليب داخل البيرونة بقرية القيراطين التابعة لمركز أوسيم في الجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا من مستشفى أوسيم بوصول الطفلة جثة هامدة، انتقل ضابط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بانتداب طبيب شرعي لبيان سبب الوفاة، وأكد تناولها مبيدا حشريا.

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كلبش - صورة أرشيفية

وأشارت التحريات إلى أن والد الطفلة هو المتسبب في قتلها، وقام بوضع مبيد حشري في الحليب ثم قام بخنقها بعد مشاجرة نشبت بينه وبين والدتها «زوجته»، وقالت التحريات إن الأب لم يكتف بقتل طفلته بل وضعها أسفل الدولاب وأخفى جسدها بكمية من الملابس وتركها لليوم التالي.

وقالت التحريات أن الزوج المتهم طلب من زوجته بقاء الطفلة معه بحجة أنها «مش واخدة عليه وبتعيط كل ما بتشوفه ويريد أن يلعب معها»، وعندما استيقظت الام وجدت ابنتها جثة هامدة وجسدها لونه أزرق ومنفوخة.

وكشفت التحريات أن الزوج لم يكن يرغب في قدوم الطفلة للحياة وحاول اكثر من مرة عرضها للبيع ولكن كل محاولاته فشلت، فقرر التخلص منها بالقتل.

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