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بالأسماء.. "الإسلامية" تنهي ترقية 201 موظف على المرتبتين التاسعة والعاشرة عبر منصة مسار

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بالأسماء.. "الإسلامية" تنهي ترقية 201 موظف على المرتبتين التاسعة والعاشرة عبر منصة مسار بالأسماء.. "الإسلامية" تنهي ترقية 201 موظف على المرتبتين التاسعة والعاشرة عبر منصة مسار
وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في إطار مواكبة الوزارة لرؤية 2030

بالأسماء..

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية قرارات ترقية 201 موظف على المرتبتين التاسعة والعاشرة بديوان الوزارة وفروعها بعد اكتمال كافة مسوغات الترقية لمنصة مسار الوطنية وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية، في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030.

وبهذه المناسبة، ثمن المدير العام للموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية المكلف صالح بن علاء الخزيم، الدعم الذي تجده مختلف قطاعات الدولة من القيادة الرشيدة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للقيام بمهامها ودعمها بالكوادر الوطنية المؤهلة وتحفيزها، كي تؤدي رسالتها وأهدافها العامة.

وبيَّن أن الوزارة وبمتابعة دؤوبة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أنهت وبوقت قياسي أول دفعة للمترقين على المرتبتين التاسعة والعاشرة عبر منصة مسار الرقمية فيما تعمل اللجان لإنهاء الدفعات بعد اكتمال كافة مسوغات الترقيات وفق الضوابط والأنظمة والتي سيعلن عنها خلال الأسابيع القادمة.

وقدم "الخزيم" نيابة عن المترقين شكره وتقديره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، لحرصه الكريم على تحفيز ودعم الموظفين، كما هنأ المترقين، سائلاً الله للجميع التوفيق لخدمة الدين والقيادة والوطن وبذل المزيد من الجهد لتحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

أسماء المترقين: اضغط هنا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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