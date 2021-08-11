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بالصور .. أطباق مناطق تلتقي في "العرين"

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يستضيف أبرز الطهاة من خلال مطبخ مفتوح

بالصور .. أطباق مناطق السعودية تلتقي في

أطلق عبدالعزيز بن إبراهيم الشعيبي، صانع المحتوى والمتخصص بمجال الطهي والأطعمة، مساء أمس أولى فعاليات سلسلة "ثقافاتنا في العرين"، التي يعتزم من خلالها تسليط الضوء على الثقافات الشعبية للطهي بالمملكة العربية من خلال مطبخه المفتوح "العرين".

وكانت البداية في مساء يوم أمس الثلاثاء بأمسية قُدِّمت برعاية من مطبخ منطقة جازان، استُضيف فيها الطاهي الشعبي عبده مدخلي من محافظة صامطة، وتم دوين ستة أطباق شعبية من أشهر الأطباق التي تشتهر بها منطقة جازان في جو ترفيهي جذب أنظار المهتمين عبر شاشات الهواتف الذكية من مختلف دول العالم العربي.

وإلى جانب فعالية الطهي حرص "الشعيبي" على توسيع دائرة الحدث من خلال نشر ونقل البيئة الجازانية بشكل أوسع؛ إذ استضاف الأديب محمد المدخلي، والشاعر إبراهيم المدخلي، اللذين استعرضا أهم 20 أداة من أدوات الطهي الشعبي التي تُستخدم في المطبخ الجازاني، وأنواع الحلويات التي عُرفت بها جازان، وطُرق تزيين الولائم قديمًا بالمنطقة.

وعلى الجانب الأدبي فاضت قريحة ضيف "ثقافاتنا بالعرين" بقصيدة، خصصها لتلك الفعالية، وأهداها لجميع المهتمين بمجال الطهي في مختلف أنحاء السعودية والعالم العربي.

يُشار إلى أن فعالية "ثقافاتنا بالعرين" إحدى المبادرات المجتمعية التي يقوم عليها صانع المحتوى والمتخصص بمجال الطهي والأطعمة عبدالعزيز الشعيبي، وذلك بعد نجاح فعاليتَيْه السابقتَيْن "عرين عبدالعزيز" و"عرين جود"، ويتم التحضير لباقي السلسلة لاستضافة الطهاة الشعبيين من مختلف مناطق السعودية لتدوينها في منصات التواصل الاجتماعي (سناب شات، تويتر واليوتيوب).

بالصور .. أطباق مناطق السعودية تلتقي في

بالصور .. أطباق مناطق السعودية تلتقي في

بالصور .. أطباق مناطق السعودية تلتقي في

بالصور .. أطباق مناطق السعودية تلتقي في

بالصور .. أطباق مناطق السعودية تلتقي في

بالصور .. أطباق مناطق السعودية تلتقي في

بالصور .. أطباق مناطق السعودية تلتقي في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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