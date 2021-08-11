محافظ سوهاج يكرم رئيس الجامعة السابق تقديرا لجهوده

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كرم اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج السابق، تقديراً لجهوده في خدمة الجامعة والمجتمع السوهاجي، خلال فترة رئاسته للجامعة.

وأشاد محافظ سوهاج - خلال التكريم الذي أقيم بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد القاضى نائب المحافظ، والدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب - بجهود وتعاون الدكتور أحمد عزيز مع المحافظة فى المشروعات الخدمية والتنموية، مؤكدا أنه قامة من قامات الجامعة الذين أسهموا فى إثراء الحياة العلمية والبحثية، وتقدم وإزدهار المستوي التعليمي والأكاديمي بجميع الكليات، بالإضافة إلى ماشهدته الجامعة من نجاحات وقفزات دولية وعالمية، موجهاً له خالص الأمنيات بدوام الصحة والعافية.

وأوضح الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، أن تكريم شخصية بارزة ومتميزة مثل الدكتور أحمد عزيز واجب أصيل ومستحق، لأنه حقق الكثير من الإنجازات والاسهامات، وله بصمة واضحة فى تطور المشروعات الإنشائية بمقري الجامعة، وأيضاً فى ازدهار الجهاز الإداري والوحدات والمراكز الخدمية والبرامج الدراسية، وكذلك التوسع فى عدد الكليات والتخصصات المطلوبة لسوق العمل، متمنياً له دوام التوفيق والسداد فى حياته القادمة.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد عزيز، عن خالص شكره واعتزازه بتكريم محافظ سوهاج الذي يمثل الشعب السوهاجي الأصيل بكل طوائفه، مشيراً إلى أنه سيظل فى خدمة الجامعة والمجتمع بكافة قطاعاته، موجهاً شكر خاص لكل من شاركه فترة عمله فى رئاسة الجامعة، وكل من قدم له المساعدة والدعم فى مسيرته المهنية.

وأهدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، درع المحافظة للدكتور أحمد عزيز تعبيراً عن عميق شكره وتقديره لما قدمه على مدار سنوات رئاسته للجامعة.