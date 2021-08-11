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بايدن يحث أوبك على الرجوع عن تخفيضات الإنتاج التي أجرتها أثناء الجائحة

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بايدن يحث أوبك على الرجوع عن تخفيضات الإنتاج التي أجرتها أثناء الجائحة بايدن يحث أوبك على الرجوع عن تخفيضات الإنتاج التي أجرتها أثناء الجائحة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إن إدارته أوضحت لمنظمة أوبك أن تخفيضات الإنتاج التي أجرتها أثناء الجائحة يجب الرجوع عنها.

وأضاف أن البنزين في الولايات المتحدة مرتفعة بدرجة تخلق وضعًا مؤلمًا للأسر العاملة.

وفي وقت سابق اليوم، قال البيت الأبيض إن اتصالاته مع أعضاء منظمة أوبك وحلفائهم من منتجي النفط مستمرة وتهدف إلى تواصل طويل الأجل وليس بالضرورة إلى استجابة فورية.

وقال البيت الأبيض إن أوبك لديها إمدادات إضافية متاحة، مضيفًا أنه لم يطلب من منتجي النفط الأمريكيين زيادة إنتاجهم.

المصرى اليوم

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