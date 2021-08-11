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«التخطيط»: سيارات المراكز التكنولوجية تقدم خدمة التوكيلات

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«التخطيط»: سيارات المراكز التكنولوجية تقدم خدمة التوكيلات «التخطيط»: سيارات المراكز التكنولوجية تقدم خدمة التوكيلات

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قال المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمى، إن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة يتم دفعها وتشغيلها بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل، موضحا أن هناك تفاعلا وإقبالا من جانب المواطنين على تلك السيارات.

وأضاف مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه يتم التركيز على المناطق التي بها كثافة سكانية وكذلك المناطق المتباعدة، متابعًا: إن المرحلة الأولى تقدم بها خدمات للمحليات لإصدار تراخيص البناء والهدم والتصالح وهذه ما زالت موجودة بالأحياء والمحافظات.

ولفت إلى أن الخدمة الثانية التي تقدمها سيارات المراكز التكنولوجية المقدمة متواجدة في الساحل الشمالى والعلمين وتقدم خدمة التوكيلات حيث إن هناك نسبة كبيرة من الناس متواجدة في الساحل الشمالى والعلمين في احتياج لهذه الخدمة، كما تقدم خدمات الأحوال المدنية وإصدار بطاقات الرقم القومى وشهادات ميلاد وزواج.

المصرى اليوم

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