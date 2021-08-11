سمير كمونة يوجه رسالة نارية لموسيماني بسبب أخطاء مدافعي الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعاني من أزمة في خط الدفاع في المباريات الأخيرة.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم». الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«الأهلي يعاني من الأخطاء الدفاعية، في المباريات الأخيرة»، مضيفا :«الفريق الأحمر في المباريات الأخيرة يستقبل أهداف دائمًا في اخر 10 دقائق من المباراة».

وأضاف :«الأهداف تأتي بسبب مشكلة في تمركز ياسر إبراهيم أو أيمن أشرف أو بدر بانون، بالإضافة إلى التونسي علي معلول، الذي لديه مشكلة في التغطية العكسية».

وأكمل :«الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، يجب على أن يعمل على عقد جلسات خاصة مع المدافعين، لعلاج الأخطاء التي يرتكبوها».