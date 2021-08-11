أخبار عاجلة

شركة عبدالله العثيم للأزياء تطرح عروضًا خاصة لـ"أو في إس" -
النيابة العامة ولجنة المحامين بغرفة الرياض تتكاملان مؤسسياً -
قيادات التعليم العالي بالسودان يثنون على دور المملكة في خدمة التعليم -
محافظ الشرقية يتفقد قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مدرسة في مركز فاقوس -
«الأرصاد»: طقس الغد حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة -
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.9% -
رئيس جامعة سوهاج يتفقد مكاتب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة -
وزير الاتصالات يتفقد مركز الإبداع الرقمي بجامعة أسوان -
الأهلي يفوز على «ريما النيجيري» في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد -
بعد نجاحاته اللافتة مع الموج الأزرق.. أحمد سامي مستمر مع سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

سمير كمونة يوجه رسالة نارية لموسيماني بسبب أخطاء مدافعي الأهلي

Print
سمير كمونة يوجه رسالة نارية لموسيماني بسبب أخطاء مدافعي الأهلي سمير كمونة يوجه رسالة نارية لموسيماني بسبب أخطاء مدافعي الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعاني من أزمة في خط الدفاع في المباريات الأخيرة.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم». الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«الأهلي يعاني من الأخطاء الدفاعية، في المباريات الأخيرة»، مضيفا :«الفريق الأحمر في المباريات الأخيرة يستقبل أهداف دائمًا في اخر 10 دقائق من المباراة».

وأضاف :«الأهداف تأتي بسبب مشكلة في تمركز ياسر إبراهيم أو أيمن أشرف أو بدر بانون، بالإضافة إلى التونسي علي معلول، الذي لديه مشكلة في التغطية العكسية».

وأكمل :«الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، يجب على أن يعمل على عقد جلسات خاصة مع المدافعين، لعلاج الأخطاء التي يرتكبوها».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

حافلة الأهلي تصل استاد الإسكندرية استعدادًا لخوض مباراة المصري

حافلة الأهلي تصل استاد الإسكندرية استعدادًا لخوض مباراة المصري

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد السويس استعدادًا لمواجهة سيراميكا

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد السويس استعدادًا لمواجهة سيراميكا