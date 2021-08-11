بث مباشر تشيلسي ضد فياريال (0)-(0) لحظة بلحظة

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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مباراة السوبر الأوروبي والتي تجمع بين تشيلسي وفياريال مساء اليوم الأربعاء على ملعب ويندسور بارك في العاصمة الأيرلندية.

ويسارك البلوز في الحدث الشهير بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في النسخة الأخيرة على حساب مواطنه مانشستر سيتي فيما حقق الفريق الإسباني بطولة الدوري الأوروبي بعد هزيمة مانشستر يونايتد في ركلات الترجيح.

وستقام مباراة تشيلسي ضد فياريال في إطار كأس السوبر الأوروبي اليوم الأربعاء عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وسيتم نقلها تليفزيونياً عبر شاشة بي إن سبورت 1 بريمير بتعليق عصام الشوالي.

ويستضيف ملعب ويندسور بارك في بلفاست عاصمة أيرلندا اللقاء ويوفر المصري اليوم خدمة متابعة احداث اللقاء في تغطية حية ومباشرة مع تحديث مستمر للنتيجة ومستجدات الأخبر داخل الملعب وخارجه.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي مع فياريال

وستقوم عدد من لقنوات المفتوحة عبر الأقمار الصناعة المختلفة بنقل البث الحي لمباراة تشيلسي وفياريال السوبر الأوروبي.

القناة التردد الاستقطاب الترميز القمر الصناعي TV8.5 SPOR TURKEY 12346 H 09600 TURKSAT Match! TV 3615 1 14990 Express M4 SPORT HD 11958 V 27500 Eutelsat TV8.5 SPOR TURKEY HD 12346 H 07100 TURKSAT

في انتظار بداية المباراة

انطلاق اللقاء.