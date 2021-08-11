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الأرصاد تحذر من نزول البحر خلال الـ 72 ساعة المقبلة (تفاصيل)

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الأرصاد تحذر من نزول البحر خلال الـ 72 ساعة المقبلة (تفاصيل) الأرصاد تحذر من نزول البحر خلال الـ 72 ساعة المقبلة (تفاصيل)

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حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من النزول إلى البحر خلال الثلاث أيام المقبلة بسبب ارتفاع أمواج البحر ما بين متر ونصف إلى مترين حتى لا يحدث أي مشاكل غرق.

وقالت «إيمان» في اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «دي ام سي» الأربعاء إن الطقس مستقر على جميع السواحل الشمالية في رسالة طمأنة إلى المواطنين الراغبين في قضاء فترات الإجازة.

وأضافت: «بدأنا نشهد انخفاض في درجات الحرارة منذ بداية الأسبوع بعدما وصلت درجة الحرارة إلى 43، حيث أنها وصلت الآن ما بين 38 و38 فيما تصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية ما بين 31 و32.

وتابعت «الطقس مستقر ولكن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة وقد تزيد في الصباح الباكر وهو ما يسبب الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة خاصة خلال فترات النهار، كما أن هناك تكون للشبورة المائية على الطرق السريعة تنتهي في السابعة صباحًا ولا تعيق حركة المرور على الطرق».

المصرى اليوم

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