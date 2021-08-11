«التصاريح كانت سليمة».. بلقيس تكشف تفاصيل أزمتها مع «المهن الموسيقية»

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كشفت المطربة اليمنية بلقيس، الأربعاء، تفاصيل الأزمة الأخيرة بينها ونقابة المهن الموسيقية بعد إلغاء حفلها الأخير بنادي الجلاء للقوات المسلحة، لعدم حملها تصاريح مزاولة الغناء داخل مصر.

وقالت بلقيس خلال لقائها مع «المصري اليوم»: «تفاجأت بقرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافي عن الغناء داخل الأراضي المصرية، وبحترم قرارات النقابة المصرية، والحقيقة كان في تصريح لحفلى الغنائي بنادي الجلاء للقوات المسلحة، والتصريح خرج قبل صعودي على خشبة المسرح».

وأضافت: «حصل تواصل بين فريقي ونقابة المهن الموسيقية لحل أزمة التصاريح، وبعد القرار بساعات قليلة تدخل نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر لحل الأزمة، والذي أريد أن أوجه له الشكر من خلالكم».

تابعت: «التصاريح كانت سليمة، وهذه الحفلة لم تكن الأولى لي بمصر، ودائما أقيم حفلات بمصر وبتصاريح فنية من النقابة، وبعد قليل من الأزمة أصدرت النقابة قرار بمزاولة حفلات لي داخل مصر»

واختتمت: «كمان كان لدي حفل آخر على الأوبرا غدا، وهذا ما كان يقلقني ولكن الحمد لله الحفل سيتم في وقته بمسرح الأوبرا».

من المقرر أن تقام حفلة بلقيس، غدا، داخل دار الأوبرا المصرية في ميعادها دون أي تغيير، وتقدم خلالها باقة من أهم أغانيها بجانب عدد من الأغاني لكبار المطربين، كما تستمر بلقيس في مزاولة نشاطها في مصر بشكل طبيعي خلال فترة تواجدها، سواء في إقامة الحفلات أو العمل على مشاريع غنائية جديدة.

كانت نقابة المهن الموسيقية أعلنت في بيان لها، منع التعامل مع المطربة بلقيس، وجاء في البيان: «قرّرت نقابة الموسيقيين عدم التعامل نهائياً مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أيّ تصاريح مستقبلاً لها عن أيّ أعمال في جمهورية مصر العربية، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة عن حفلها بنادي الجلاء للقوات المسلّحة، على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها».

يذكر أن بلقيس تستعد لطرح أول أغنية لها باللهجة المصرية، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتحمل اسم «دبلوماسي»، كما أنها طرحت مؤخراً أغنية «جبار» باللهجة اللبنانية وصورتها في لبنان وطرحتها مؤخراً وحققت نجاحا كبيرا.

ويشار إلى أن بلقيس طرحت مؤخرًا كليب «ممكن» الذي نجح في تصدر منصات التواصل الاجتماعي وأصبحت الأغنية تريند يوتيوب لفترة طويلة، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى 70 مليوناً خلال أسبوعين فقط، وهي الأغنية التي قدمتها في شكل ديو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل، وأخرجها دان حداد، ومن ألحان سيف نبيل، وكلمات سيف الفارس، وتوزيع عمر صباغ.