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قيس سعيد: التصدي لكل من يحاول التحكم في قوت الشعب التونسي وتركه للجوع والعطش

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قيس سعيد: التصدي لكل من يحاول التحكم في قوت الشعب التونسي وتركه للجوع والعطش قيس سعيد: التصدي لكل من يحاول التحكم في قوت الشعب التونسي وتركه للجوع والعطش

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أدى رئيس تونس قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية لمركزي تبريد منتجات فلاحية بكل من الجديدة وطبربة بولاية منوبة.

وشدد رئيس الدولة على أنه لا مجال للاحتكار والمضاربة في المواد الفلاحية، وسيتم التصدي لكل من يحاول التحكم في قوت الشعب التونسي وتركه للجوع والعطش.

وأكد سعيد بأنه من غير المقبول أن تتحكم مسالك التوزيع في كميات المنتجات المعروضة في الأسواق والترفيع المشط في الأسعار والاضرار بالفلاحين والعمال وبالقدرة الشرائية للمستهلك، مبينا بأنه سيتم تحميل المسؤوليات لكل الضالعين في ذلك مهما كان موقعهم.

المصرى اليوم

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