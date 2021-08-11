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«ضربوه بالشوم».. حبس 6 متهمين بالتعدي على موظف في الشرقية

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«ضربوه بالشوم».. حبس 6 متهمين بالتعدي على موظف في الشرقية «ضربوه بالشوم».. حبس 6 متهمين بالتعدي على موظف في الشرقية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من كشف تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن مقطع الفيديو الذي يظهر خلاله تعدى مجموعة من الأشخاص على موظف بالشرقية بإستخدام «الشوم».

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية وقعت بين موظف و6 أشخاص تطورت إلى مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور بأحد الطرق، وتعدوا عليه بالضرب بإستخدام «الشوم»، وأحدثوا إصابت به.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

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