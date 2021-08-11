«اشتباه في اصابته بكورونا»..خروج كهربا من تشكيل الأهلي في مباراة الإسماعيلي

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قام الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، بإدخال جونيور أجايي في تشكيلة الفريق في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق مباراة الإسماعيلي على حساب محمود كهربا.

وتسبب ارتفاع شديد في درجة حراراة محمود كهربا في دخول أجايي لتشكيل الأهلي على حسابه قبل انطلاق مباراة الإسماعيلي.

وغادر كهربا الملعب بعد خروجه من تشكيل الفريق وسيقوم بإجراء مسحة بعد شكوك اصابته بفيروس كورونا.

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي بملعب الاسكندرية الدولي اليوم الأربعاء بمنافسات الجولة رقم 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.