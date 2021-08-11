أخبار عاجلة

"شؤون المسجد النبوي" تُعلن تنفيذ إدارة التطييب 235 جولة ميدانية -
موهبة مصرية.. حكاية شاب يقلد قراء الحرم المكى والحصرى والنقشبندى -
الحياكة اليدوية والفن المعاصر -
إحالة سمية الخشاب وأحمد سعد للتحقيق -
«الجيزة» ترفع 970 طن مخلفات من 5 مراكز ومدن -
«هيباتيا» في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب -
«محلية النواب»: تحصيل رسوم على ركن السيارات أمام المنازل غير إلزامي -
المتحدث العسكري: القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا جويًا مشتركًا (صور) -
جامعة سوهاج: بدء العمل بتطبيق مشروع «الأيزو» لتطوير نظم الجودة داخل الكليات -
اجتماع سري يوم الإثنين.. «واشنطن بوست» تكشف «فضيحة المخابرات الأمريكية مع طالبان» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«اشتباه في اصابته بكورونا»..خروج كهربا من تشكيل الأهلي في مباراة الإسماعيلي

Print
«اشتباه في اصابته بكورونا»..خروج كهربا من تشكيل الأهلي في مباراة الإسماعيلي «اشتباه في اصابته بكورونا»..خروج كهربا من تشكيل الأهلي في مباراة الإسماعيلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قام الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، بإدخال جونيور أجايي في تشكيلة الفريق في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق مباراة الإسماعيلي على حساب محمود كهربا.

وتسبب ارتفاع شديد في درجة حراراة محمود كهربا في دخول أجايي لتشكيل الأهلي على حسابه قبل انطلاق مباراة الإسماعيلي.

وغادر كهربا الملعب بعد خروجه من تشكيل الفريق وسيقوم بإجراء مسحة بعد شكوك اصابته بفيروس كورونا.

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي بملعب الاسكندرية الدولي اليوم الأربعاء بمنافسات الجولة رقم 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 آخرين بـ«خلية الجوكر» للغد

تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 آخرين بـ«خلية الجوكر» للغد

محافظ الشرقية يتفقد قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مدرسة في مركز فاقوس

محافظ الشرقية يتفقد قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مدرسة في مركز فاقوس

«الأرصاد»: طقس الغد حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

«الأرصاد»: طقس الغد حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.9%

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.9%