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رئيس اتحاد رياضات الشارع يكرم سيف عيسى صاحب برونزية طوكيو في التايكوندو

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رئيس اتحاد رياضات الشارع يكرم سيف عيسى صاحب برونزية طوكيو في التايكوندو رئيس اتحاد رياضات الشارع يكرم سيف عيسى صاحب برونزية طوكيو في التايكوندو

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كرم رئيس اتحاد رياضات الشارع اسلام قرطام، البطل العالمي في التايكوندو، سيف عيسى الحاصل على الميدالية البرونزية في اولمبياد طوكيو 2020، وقام بمنحه درع الاتحاد المصري لرياضات الشارع، وذلك خلال استقباله بمقر الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، في لفتة الهدف منها تكريم البطل المصري العالمي بعد الانجاز الذي حققه في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة.

وأكد اسلام قرطام خلال تكريمه للبطل الأولمبي سيف عيسى أنه يعد نموذجاً طموحاً ومحترماً ومحترفاً، نجح في رفع اسم عالياً في المحافل الدولية، داعياً الشباب بالاجتهاد والطموح لتحقيق أحلامهم وأن يتخذوا من سيف قدوة لهم خاصة أنه شاب متفوق رياضيًا ودراسياً ايضًا.

وأشاد إسلام قرطام بدعم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لأبطال مصر الذين شاركوا في الأولمبياد مؤكدا أن الرياضة تعيش في أفضل حالاتها في ظل اهتمام القيادة السياسية بالفعاليات الرياضية ونشر الألعاب المختلفة من خلال اقامة المنشآت المجهزة لها لزيادة رقعة الممارسة من ناحية وصناةعة الأبطال من ناحية أخرى.

من جانبه اشاد سيف عيسى بتكريم اتحاد رياضات الشارع له وأبدى سعادته بهذا التكريم، موضحًا أنه حقق انجاز أسعد كل المصريين خلال مشاركته الأخيرة في اولمبياد طوكيو، وإن كان يرى ان مصر تستحق أكثر من ذلك من أبنائها الرياضيين.

وشدد البطل المصري العالمي في رياضة التايكوندو على انه سيبدأ خلال فترة قصيرة التجهيز لبطولة الدورى العالمي التي يشارك فيها افضل 16 لاعباً في العالم، موضحًا أنه منذ انتهاء أولمبياد طوكيو بدا يضع لنفسه الخطة التي تساعده على التأهل لأولمبياد باريس من أجل الفوز بميدالية جديدة لرفع اسم مصر عالياً ولإسعاد الشعب المصري مرة أخرى.

المصرى اليوم

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