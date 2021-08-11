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في ورطة هجومية قبل لقاء الإسماعيلي القادم في الدوري المصري الممتاز 2021

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الزمالك في ورطة هجومية قبل لقاء الإسماعيلي القادم في الدوري المصري الممتاز 2021 في ورطة هجومية قبل لقاء الإسماعيلي القادم في الدوري المصري الممتاز 2021

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كشف الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف أشرف بن شرقي لاعب الفريق من لقاء الإسماعيلي المقبل في بطولة الدوري الممتاز. وقال الرملاوي في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن أشرف بن شرقي سيغيب عن لقاء الإسماعيلي بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام الاتحاد.

وأوضح الرملاوي أن بن شرقي حصل على الإنذار الأول في لقاء الأهلي، ثم حصل على الإنذار الثاني أمام الإنتاج الحربي، وحصل أمس على الإنذار الثالث أمام الاتحاد السكندري مما يعني غيابه عن لقاء الإسماعيلي. ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساء على الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقنوات الناقلة

المصرى اليوم

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