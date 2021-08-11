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حمادة أنور يفتح النار ضد اتحاد الكرة: ما يحدث «عك»..والدوري «باظ»

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حمادة أنور يفتح النار ضد اتحاد الكرة: ما يحدث «عك»..والدوري «باظ» حمادة أنور يفتح النار ضد اتحاد الكرة: ما يحدث «عك»..والدوري «باظ»

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فتح حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، النار على الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، وذلك بعد تحديد الأندية المشاركة في البطولات الافريقية في الموسم المقبل.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم». الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«ما يحدث من اتحاد الكرة باختيار الاندية المشاركة في البطولات الافريقية الموسم المقبل على الرغم من عدم انتهاء الموسم (عك)«، مضيفا :»في حال عدم استكمال الموسم يتم اختيار الاندية المشاركة في افريقيا بناء على الموسم الماضي، ولكن لا يوجد بند يتيح لاتحاد الكرة اختيار الأندية قبل انتهاء الموسم«.

وأضاف :«لجنة عمرو الجنايني، هي التي تتحمل مسؤولية فشل مسابقة الدوري هذا الموسم، بسبب إصرارها على استكمال الموسم الماضي»، مضيفًا :«الدوري هذا الموسم (باظ)، بعد تحديد الاندية المشاركة في افريقيا، حيث اصبحت المباريات المقبلة لأندية الوسط، (تحصيل حاصل)».

المصرى اليوم

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