غرق شابين وطفل بشواطىء مطروح

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استقبلت طوارئ مستشفى مطروح العام 3 حوادث غرق منها حادث لغرق طفل وحادثين اخرين لشابين، غرقوا نتيجة نزولهم إلى السباحة بشواطىء مطروح رغم التحذيرات من ارتفاع الامواج.

وكانت طوارىء مستشفى مطروح العام استقبلت حالة غرق بشاطئ المروه بقرية القصر غرب مطروح لجثة هامدة بإسم محمد ص. ع ٢٣ سنة من الإسكندرية والجثة تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة المستشفى.

واستقبل المستشفى جثة هامدة لطفل بإسم حمزه .ا. خ 4 سنوات من مطروح في حالة غرق بشاطئ الفيروز والجثة تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة المستشفى.

واستقبل المستشفى جثة هامدة أثر غرق بشاطئ عجيبه لشاب يدعى شعبان .ص .ح 28 سنة من القاهرة والجثة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.