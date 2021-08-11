أخبار عاجلة

"شؤون المسجد النبوي" تُعلن تنفيذ إدارة التطييب 235 جولة ميدانية -
موهبة مصرية.. حكاية شاب يقلد قراء الحرم المكى والحصرى والنقشبندى -
الحياكة اليدوية والفن المعاصر -
إحالة سمية الخشاب وأحمد سعد للتحقيق -
«الجيزة» ترفع 970 طن مخلفات من 5 مراكز ومدن -
«هيباتيا» في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب -
«محلية النواب»: تحصيل رسوم على ركن السيارات أمام المنازل غير إلزامي -
المتحدث العسكري: القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا جويًا مشتركًا (صور) -
جامعة سوهاج: بدء العمل بتطبيق مشروع «الأيزو» لتطوير نظم الجودة داخل الكليات -
اجتماع سري يوم الإثنين.. «واشنطن بوست» تكشف «فضيحة المخابرات الأمريكية مع طالبان» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

غرق شابين وطفل بشواطىء مطروح

Print
غرق شابين وطفل بشواطىء مطروح غرق شابين وطفل بشواطىء مطروح

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت طوارئ مستشفى مطروح العام 3 غرق منها حادث لغرق طفل وحادثين اخرين لشابين، غرقوا نتيجة نزولهم إلى السباحة بشواطىء مطروح رغم التحذيرات من ارتفاع الامواج.

وكانت طوارىء مستشفى مطروح العام استقبلت حالة غرق بشاطئ المروه بقرية القصر غرب مطروح لجثة هامدة بإسم محمد ص. ع ٢٣ سنة من الإسكندرية والجثة تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة المستشفى.

واستقبل المستشفى جثة هامدة لطفل بإسم حمزه .ا. خ 4 سنوات من مطروح في حالة غرق بشاطئ الفيروز والجثة تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة المستشفى.

واستقبل المستشفى جثة هامدة أثر غرق بشاطئ عجيبه لشاب يدعى شعبان .ص .ح 28 سنة من القاهرة والجثة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعيين أول سيدة رئيسًا لصندوق تأمين الحوادث المجهلة

تعيين أول سيدة رئيسًا لصندوق تأمين الحوادث المجهلة

وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يسلمان وثائق تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد

وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يسلمان وثائق تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد

رونالدو يستأجر مستشفى «تحمل حوادث أليمة» باسبانيا ويحولها لعيادة زراعة الشعر

رونالدو يستأجر مستشفى «تحمل حوادث أليمة» باسبانيا ويحولها لعيادة زراعة الشعر

عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة

عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة