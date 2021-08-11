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السيطرة على حريق ثلاجة فاكهة في القناطر الخيرية

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السيطرة على حريق ثلاجة فاكهة في القناطر الخيرية السيطرة على حريق ثلاجة فاكهة في القناطر الخيرية

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تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في ثلاجة حفظ فاكهة بجوار مصنع للورق بالقناطر الخيرية وتم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد وجود حريق داخل ثلاجة حفظ فاكهة بجوار مصنع للورق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع ب 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة والكتل السكانية والمصانع.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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