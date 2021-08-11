نيللي كريم زوجة خائنة في «30 مارس»

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تستعد النجمة نيللي كريم لطرح فيلمها 30 مارس قريبًا في دور العرض، حيث تقوم خلال أحداثه بشخصية زوجة خائنة تتحايل على زوجها من أجل مصالح شخصية، وتتعاون فيه للمرة الخامسة مع شركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، الفيلم من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

ويشارك النجمة في بطولة الفيلم النجوم أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندى موسى ومحمد شاهين.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، أحتفلت مساء اليوم، بعقد قرانها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، وكان المنتج جمال العدل وكيلًا عن نيللي كريم، وظهر وهو يمسك بيد العريس أثناء عقد القران ويعيد ما يقوله المأذون، في حضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء.

وظهرت نيللي خلال حفل القران مرتدية طرحة وفستانًا أبيض أنيقًا مطرزًا بالورد، معتمدة على وضع ماكياج هادئ.

وسبق أن أعلنت الفنانة نيللي كريم تأجيل حفل زفافها وعقد قرانها ثلاثة أيام حدادًا على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، والذي كان من المقرر إقامته في الساحل الشمالي يوم الأحد الماضي.