فيفي عبده تهنئ نيللي كريم بعقد قرانها على هشام عاشور

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حرصت الفنانة فيفي عبده على تهنئة الفنانة نيللي كريم بمناسبة عقد قرانها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، متمنية لهما السعادة الدائمة في حياتهما.

ونشرت فيفي، مقطع فيديو بحسابها الرسمي، بموقع الصور والفيديو «إنستجرام، ظهر فيه العروسان وعلقت عليه قائلة: «ألف مبروك للعروسين بالتوفيق إنشاء الله».

وعقد الثنائي قرانهما منذ قليل في الساحل الشمالى، وكان المنتج جمال العدل وكيلًا عن نيللي كريم، وظهر وهو يمسك بيد العريس أثناء عقد القران ويعيد ما يقوله المأذون، في حضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء.

وظهرت نيللي خلال حفل القران مرتدية طرحة وفستانًا أبيض أنيقًا مطرز بالورد، معتمدة على وضع ماكياج هادئ.

وسبق أن أعلنت الفنانة نيللي كريم تأجيل حنة زفافها وعقد قرانها ثلاثة أيام حدادًا على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، والتي كان من المقرر إقامتها في الساحل الشمالي يوم الأحد الماضي.