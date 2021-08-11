ورشة عمل تخطيطية لمشروع دعم وتطوير القرى الأكثر احتياجا في أسوان

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شهد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان، فعاليات ورشة العمل التخطيطية لمشروع دعم وتطوير القرى الأكثر احتياجاً، في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة )، وذلك بحضور المهندس محمود فرج، مديرعام التخطيط بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة دعاء عرفة ممثل برنامج الأغذية العالمى، واللواء أمجد موسى مدير عام الأمن والسلامة بالبرنامج، وبمشاركة عدد من رؤساء المراكز والوحدات القروية، فضلاً عن مدير التخطيط والمتابعة، ومسئولى وحدة برنامج حياة كريمة، ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة .

وأشاد اللواء حازم عزت بأهمية هذا المشروع ودوره في تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التدريبية والتوعوية لدعم العنصر البشرى داخل 10 من الوحدات القروية ليتكامل ذلك مع الجهود المبذولة لدعم البنية الأساسية ومنظومة الخدمات الجارية بهذه القرى من خلال مبادرة حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى المتواصلة للإرتقاء وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وخلال الفعاليات أكد المهندس محمود فرج على أن المشروع يرتكز على محورين رئيسين أولهما يهدف إلى تأهيل وتدريب العاملين داخل الوحدات القروية ورفع مهاراتهم في مختلف المجالات التخصصية والمهنية المطلوبة.

وأشار إلى أن المحور الثانى يهدف إلى عقد ندوات تثقيفية وتوعوية لمختلف الفئات العمرية داخل القرية لبحث المشكلات والمطالب ورفع مستوى إدراكهم نحو بعض القضايا والموضوعات الخاصة بالمرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الموضوعات المجتمعية الهامة. ومن جانبها إستعرضت الدكتورة دعاء عرفة بعض الجهود والأنشطة التي ينفذها برنامج الأغذية العالمى بمحافظة أسوان وذلك في مجال الزراعة وإستخدام الطاقة الشمسية وتوحيد الحيازات الزراعية وتبطين الترع، وأيضاً مجال التعليم المجتمعى والتغذية، وغيرها من البرامج الخاصة بتمكين المرأة وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص التمويل والقروض الميسرة.

وخلال الفعاليات تم فتح باب المناقشة لبحث آليات وخطوات تنفيذ المشروع، فضلا عن الإستماع إلى كافة المطالب والإحتياجات اللازم تنميتها سواء في مجال الدورات التدريبية اللازمة في مختلف قطاعات العمل التنفيذي أو في مجال بحث المشكلات والعقبات التي تعوق جهود التنمية داخل كل قرية.