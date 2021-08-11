محافظ أسوان يتفقد مشروعات محطات رفع ومعالجة وشبكات المياه بقرى حياة كريمة

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تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حزمة من المشروعات بقرى دار السلام وبلانة وأبوسمبل وتوشكى غرب بنطاق مركز نصر النوبة، والذي يشهد تنفيذ هذه المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بجانب مركزي كوم أمبو وإدفو، وذلك داخل 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفر ونجع وعزبة بالمراكز الثلاثة بإجمالى 662 مشروع قابلين للزيادة .

و طالب أهالي النوبة بنقل تحياتهم وشكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه وإصراره على إدراج قري نصر النوبة في المرحلة الأولي لمبادرته التنموية الرائدة لتطوير الريف المصري، وهو ما أكد عليه اللواء أشرف عطية، والذي أستهل جولته التي رافقه فيها النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب عن مركز نصر النوبة، وأيضاً نائب المحافظ أحمد شعبان، بجانب مسئولي الجهات التنفيذية بقطاعات العمل المختلفة بتفقد محطة الصرف الصحى بقرية دار السلام بواسطة الهيئة القومية والتي تصل تكلفتها التقديرية إلى 40 مليون جنيه وتضم محطة رفع وشبكات إنحدار بإجمالى أطوال 4 كم، بجانب خط طرد بطول 0.6 كم حيث تم تنفيذ الشبكات بنسبة 85 %.

فيما تم إستلام موقع محطة الرفع وجارى البدء في أعمال حفر البيارة لتخدم هذه المحطة نحو 1400 نسمة، ثم توجه أشرف عطية ومرافقيه إلى قرية بلانة حيث قام بتفقد مجمع الخدمات والجارى إنشاؤه على مساحة 900 م2 وبتكلفة 10 مليون جنيه حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين، حيث إن إنشاء هذا المجمع يأتي ضمن إنشاء 30 مجمع منهم 9 مجمعات بمركز نصر النوبة، و13 مجمع بمركز إدفو، و8 مجمعات بمركز كوم أمبو.