أخبار عاجلة

"شؤون المسجد النبوي" تُعلن تنفيذ إدارة التطييب 235 جولة ميدانية -
موهبة مصرية.. حكاية شاب يقلد قراء الحرم المكى والحصرى والنقشبندى -
الحياكة اليدوية والفن المعاصر -
إحالة سمية الخشاب وأحمد سعد للتحقيق -
«الجيزة» ترفع 970 طن مخلفات من 5 مراكز ومدن -
«هيباتيا» في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب -
«محلية النواب»: تحصيل رسوم على ركن السيارات أمام المنازل غير إلزامي -
المتحدث العسكري: القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا جويًا مشتركًا (صور) -
جامعة سوهاج: بدء العمل بتطبيق مشروع «الأيزو» لتطوير نظم الجودة داخل الكليات -
اجتماع سري يوم الإثنين.. «واشنطن بوست» تكشف «فضيحة المخابرات الأمريكية مع طالبان» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري: إنقاص الوزن عامل مساعد في علاج تأجر الإنجاب

Print
استشاري: إنقاص الوزن عامل مساعد في علاج تأجر الإنجاب استشاري: إنقاص الوزن عامل مساعد في علاج تأجر الإنجاب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر، إن السمنة المفرطة للسيدات ضارة جدًا، خاصة وأنها تؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض مثل السكر والضغط، وصعوبة في الحركة واضطراب الدورة، وتكيس المبيض، وصعوبة الإنجاب.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الكثير من السيدات المصابة بالسمنة تصاب بتأخر الإنجاب، وبالتالي إنقاص الوزن من العوامل المساعدة في علاج تأجر الإنجاب.

ولفت إلى أن عملية تحويل المسار مناسبة جدًا لمن يعاني من السمنة المفرطة، وتجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، والإقامة في المستفى أقل من 12 ساعة، وتعتبر عملية علاجية بالنسبة لمن يعاني من السكر، خاصة وأنها تقلل من امتصاص السكريات والدهون بنسبة كبيرة، وتنشط البنكرياس بصورة كبيرة، خاصة بالنسبة لمن يعاني من السكر النوع الثاني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إحالة سمية الخشاب وأحمد سعد للتحقيق

إحالة سمية الخشاب وأحمد سعد للتحقيق

«الجيزة» ترفع 970 طن مخلفات من 5 مراكز ومدن

«الجيزة» ترفع 970 طن مخلفات من 5 مراكز ومدن

«هيباتيا» في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

«هيباتيا» في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

«محلية النواب»: تحصيل رسوم على ركن السيارات أمام المنازل غير إلزامي

«محلية النواب»: تحصيل رسوم على ركن السيارات أمام المنازل غير إلزامي