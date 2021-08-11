استشاري: إنقاص الوزن عامل مساعد في علاج تأجر الإنجاب

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر، إن السمنة المفرطة للسيدات ضارة جدًا، خاصة وأنها تؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض مثل السكر والضغط، وصعوبة في الحركة واضطراب الدورة، وتكيس المبيض، وصعوبة الإنجاب.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الكثير من السيدات المصابة بالسمنة تصاب بتأخر الإنجاب، وبالتالي إنقاص الوزن من العوامل المساعدة في علاج تأجر الإنجاب.

ولفت إلى أن عملية تحويل المسار مناسبة جدًا لمن يعاني من السمنة المفرطة، وتجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، والإقامة في المستفى أقل من 12 ساعة، وتعتبر عملية علاجية بالنسبة لمن يعاني من السكر، خاصة وأنها تقلل من امتصاص السكريات والدهون بنسبة كبيرة، وتنشط البنكرياس بصورة كبيرة، خاصة بالنسبة لمن يعاني من السكر النوع الثاني.