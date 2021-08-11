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بث مباشر الأهلي (0)-(0) الإسماعيلي ..لحظة بلحظة

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بث مباشر الأهلي (0)-(0) الإسماعيلي ..لحظة بلحظة بث مباشر الأهلي (0)-(0) الإسماعيلي ..لحظة بلحظة

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يوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة مباراة الأهلي والإسماعيلي لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ومتسجدات الأخبار داخل وخارج الملعب.

ويسعى المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز لانتزاع الصدارة مجدداً من ، فيما يامل الدراويش إلى مواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري المصري والوصول إلى النقطة رقم 36.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - ياسر ابراهيم - ايمن اشرف - علي معلول.

خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي - حسين الشحات.

قلب الهجوم: محمد شريف.

في انتظار بداية المباراة.

المصرى اليوم

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