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المغرب يعرض على الجزائر المساعدة في مكافحة الحرائق

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المغرب يعرض على الجزائر المساعدة في مكافحة الحرائق المغرب يعرض على الجزائر المساعدة في مكافحة الحرائق

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أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس عن استعداد بلاده لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات التي تشهدها العديد من مناطق البلاد.

وقال بيان صادر عن الخارجية المغربية إن الملك أعطى تعليماته لوزيري الداخلية والخارجية، من أجل التعبير لنظيريهما الجزائريين، عن استعداد المملكة المغربية لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات.

وأكد البيان أنه بتعليمات من جلالة الملك، تمت تعبئة طائرتين من طراز «كنادير»، للمشاركة في هذه العملية، بمجرد الحصول على موافقة السلطات الجزائرية.

وكان العاهل المغربي قد دعا في خطاب بمناسبة عيد الجلوس أواخر الشهر الماضي، حكام الجزائر إلى فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ تسعينات القرن الماضي، وأكد أن المغرب والجزائر تجمعهما روابط قوية.

المصرى اليوم

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